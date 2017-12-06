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فتاة أسترالية تحظى بأفضل وظيفة في العالم بتصويت الجماهير

فتاة أسترالية تحظى بأفضل وظيفة في العالم بتصويت الجماهير
كانبرا(صدى):

نجحت الشابة الأسترالية سوريل أمور التي تبلغ 28 عاماً ، في الحصول على أفضل وظيفة في العالم ، وهي السفر وزيارة العالم والإقامة في المنازل الفاخرة فقط مقابل 10 آلاف دولار شهرياً .

واستطاعت ” آمور ” من الحصول على الوظيفة بفضل شقيقها الذي قدم الفرصة لها وشجعها على الترشح للوظيفة التي تقدم لها حوالي 17 ألف شخص آخر .

وتم اختيار الفتاة الأسترالية سوريل ضمن قائمة أفضل 15 لتفوز في النهاية بالوظيفة عبر التصويت الجماهيري .


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