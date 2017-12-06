بعد تبرع ولي العهد بمليون ريال لحملة ” تراحم ” .. إطلاق سراح 8 سجناء

علي القحطاني(صدى):

أعلن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، عن تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ مليون ريال، لحملة تراحم ” تفريج كربة ” لإطلاق سراح السجناء بمحافظة وادي الدواسر، والتي تشرف عليها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض، والبالغ عددهم ثمانية سجناء حتى الآن.

وشهدت الحملة تفاعلاً من المواطنين، بلغت التبرعات في اليوم الأول نحو مليوني ريال، حيث أسهم المبلغ المقدم من ولي العهد- حفظه الله، في الإفراج عن الدفعة الأولى وعددهم ثمانية سجناء، مشيرًا إلى أن العدد المتوقع للإفراج عنهم بنهاية الحملة 22 سجينًا بإذن الله، وذلك وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي للحملة حنيان بن مبارك آل بوسباع.

وتفصيلاً؛ ، نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, حملة تراحم، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” ، بحضور رئيس المحاكم وعددٍ من مديري الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال والإعلاميين.

وأكـد ” آل بوسباع ” ، خلال تصريحات صحفية، أن حملة تراحم بوادي الدواسر مستمرة على مدار الساعة من خلال استقبال المساهمات والتبرعات لتفريج كرب المساجين ولم شملهم بأسرهم، عبر حسابات اللجنة البنكية للزكاة ” 0500608014444454 ” ، وللصدقة: ” 0500608014444447 “.

أو من خلال شيك باسم ” لجنة رعاية السجناء بمحافظة وادي الدواسر- تراحم.

وشهدت قاعة الفضاء للاحتفالات، بعض من الكلمات والمواعظ لعددٍ من المشايخ وطلبة العلم، ومسرحية طلابية، وقصيدة شعرية تدعو للتبرع ودعم الحملة، حيث بادر رجال الأعمال وتبرعوا لصالح الحملة بمبالغ مادية.