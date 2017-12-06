” الشهري ” : المال القطري والدعم الإيراني السبب في شراء الحوثي للقبائل

علي القحطاني(صدى):

قال الخبير الاستراتيجي أحمد الشهري، إن الحوثي استطاع بالدعم الإيراني والمال القطري السائب أن يشتري بعض القبائل والذمم الكثيرة.

وأضاف ” الشهري ” ، خلال برنامج ” يا هلا ” المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن كثير ممن كانوا مع الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح كانوا خونة اشتراهم الحوثي.

يذكر أن أحياء العاصمة اليمنية شهدت مظاهرات كبيرة رغم الاشتباكات وأصوات اطلاق النار المستمرة في أحياء صنعاء، وردد المتظاهرون هتافات ” لا حوثي بعد اليوم ” .