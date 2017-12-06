عبداللطيف جميل للتمويل تعلن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مكافحة غسل الأموال: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي مجال ذي صلة.

– مدير مخاطر السوق (خبير تحليل البيانات): درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).