مسؤول مهرجان المدينة : انتهاء رخصة المعرض سبب إغلاقه وليست المخالفات

نايف السالم(صدى):

نفت المؤسسة المنظمة لمهرجان المدينة المنورة وجود مخالفات تؤدي لإغلاق المعرض من قبل أمانة المدينة ، حيث أن سبب الإغلاق يعود لانتهاء الرخصة الممنوحة لإقامة المعرض ، الذي أقيم بموجب ترخيص صادر من إمارة منطقة المدينة المنورة وفقاً للتعليمات الخاصة بإقامة المعارض المؤقتة ، وأغلق بانتهاء ترخيصه بشكل طبيعي حسبما ذكر صاحب المؤسسة جمال الحربي .

وأكد ” الحربي ” أن الإدارة المسؤولة عن المؤسسة هي من اتصلت خصيصاً برئيس بلدية العوالي فور انتهاء صلاحية الترخيص ، لإبلاغه بعدم الرغبة في التمديد مطالبينه بإغلاق المرض لإخلاء المسؤولية واحتراماً للتعليمات بموجب القوانين والأنظمة .

وأردف أن المعرض هو مشروع تسويقي وترفيعي لا يفرق عن أ مهرجانات عقدت بالمملكة مسبقاً ، حيث تقوم مؤسسة مختصة بتشغيله بموجب عقد قانوني ، بالإضافة إلى أن جميع الخيم والمولدات المستخدمة تم جلبها من شركات مصنفة على المستوى الدولي ومعتمدة بشهادات تصنيف لإدارة السلامة بالدفاع المدني .

وأخلى صاحب المؤسسة مسؤولية المعرض من وجود أي بضائع مقلدة في المعرض ، حيث أشار إلى أن حوالي 99% تقريباً من البضائع المعروضة كانت موجودة بالمعارض السابقة ، وهي بضائع شعبية من إنتاج مصانع وطنية مما يتداوله المجتمع ، وخاصة الطبقة الوسطى والبسيطة ، وكذلك المطاعم والألعاب والأسر المنتجة .