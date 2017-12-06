الصحة تعلن عن 156 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن توفر عدد 156 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، والمتخصصة في مجالات القانون والأمن والسلامة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائي قانوني.

– أخصائي وحدة سلامة.

– فني سلامة.

وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة الدخول على نظام التوظيف الإلكتروني على بوابة التوظيف بموقع وزارة الصحة: (هنـــــــــا).

وأشارت إلى أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ الموافق 6 ديسمبر 2017م، ويستمر لمدة 6 أيام.