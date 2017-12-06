الصحة تعلن عن 156 وظيفة شاغرة للجنسين
أعلنت وزارة الصحة عن توفر عدد 156 وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، والمتخصصة في مجالات القانون والأمن والسلامة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– أخصائي قانوني.
– أخصائي وحدة سلامة.
– فني سلامة.
وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة الدخول على نظام التوظيف الإلكتروني على بوابة التوظيف بموقع وزارة الصحة: (هنـــــــــا).
وأشارت إلى أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ الموافق 6 ديسمبر 2017م، ويستمر لمدة 6 أيام.
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