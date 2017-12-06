13 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة، عن عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للمواطنين، في عدد من التخصصات، والمشمولة بعقود التشغيل والصيانة، وذلك للعمل بمدينة ينبع الصناعية.

و ذكرت الهيئة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:مهندس مدني، مهندس زراعي، فني اتصالات، فني تكييف.، مساعد فني تكييف، فني كهرباء، مساعد فني كهرباء، نجار، مساعد فني سباكة، مشرف أعمال نظافة، مراقب نظافة، فني ري، ومركب أنابيب.

وأضافت، أن على الراغبين بالتقديم على أي من الوظائف المعلن عنها إرسال السيرة الذاتية مع ذكر اسم الوظيفة المتقدم لها على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم متاح لمدة أسبوعين اعتبارًا من تاريخ 4 ديسمبر 2017م.