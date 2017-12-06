الأطباء ينجحون في إنقاذ حياة مواطن من الموت بجازان

تركي السالم(صدى):

نجح أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، بعد عملية استغرقت 3 ساعات من إنقاذ حياة مواطن في العقد الثاني من العمر بعد تعرضه لطعنة بسكين حاد في منطقة الرأس نتيجة مشاجرة.

وكان المصاب وصل لقسم الطوارئ كحالة إنقاذ حالة من مستشفى الدرب العام، حيث استنفرت الطواقم الطبية كل جهودها، وعلى الفور أجريت الإسعافات الأولية للمريض، وعمل تصوير مقطعي للدماغ، وتم إدخاله غرفة العمليات من قِبل أطباء جراحة المخ والأعصاب، بقيادة الطبيب أمبالافان رئيس القسم، وأجريت للمريض العملية وتم بحمد الله استخراج السكين وإصلاح الجزء العلوي من الدماغ والرأس، وإيقاف النزيف ومعالجة النسيج الدماغي المتكدم.

وبفضل من الله، غادر المريض المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وتتم متابعته عبر العيادة الطبية الخاصة بجراحة المخ والأعصاب.