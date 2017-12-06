محافظ بارق يؤدي صلاة الميت على الشهيد الرقيب ” علي البارقي “

نايف السالم(صدى):

شارك محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، في أداء صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي محمد عبده البارقي، أحد أبناء قبيلة آل سالم ببارق؛ بمسجد سارة العجمي، بعد أن استقبل الطائرة العسكرية المُقلة لجثمان الشهيد التي حطّت في الساحة المجاورة للجامع قادمة من الحد الجنوبي.

وقدم ” البناوي ” ، تعازيه لذوي الشهيد ونقل لهم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود بلادنا.

ومن جانبه عبر والد الشهيد ” محمد البارقي ” عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه مدافعًا عن دينه ووطنه وضاربًا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية.

وشهد استقبال جثمان الشهيد والصلاة عليه: مديرو الإدارات الحكومية، ومشايخ القبائل، وذوو الشهيد، وجمع غفير من الأهالي والمواطنين.