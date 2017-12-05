” القحطاني ” : السلع المغشوشة تملأ السوق السعودي

عادل الحربي(صدى):

أوضح أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن يحيى القحطاني، أن أعلى عقوبة لمن يتاجر في السلع المقلدة ويستوردها هي السجن عامين أو غرامة مليون ريال، ولازالت هذه العقوبات ضعيفة وغير رادعة.

وقال القحطاني في برنامج ” ياهلا ” اليوم الثلاثاء، إن السلع المغشوشة تملأ السوق السعودي، ويكفيك أن تدخل محل من محلات أبو ريالين لتجد مئات السلع المغشوشة أمامك بمجرد النظر.

كما أكد الخبير التقني الاستاذ سعود الخميس، أنه من الصعب التفريق بين الشاحن المقلد والشاحن الأصلي، لذلك يجب أن نتجه لشراء هه الأشياء من أماكن معتمده، وأن نبحث عن ” الوات ” المناسب للجهاز الذي نستخدمه.

وأفاد أخصائي مواصفات بالهيئة السعودية، م. وائل الذياب، أن دورنا في مكافحة السلع المقلدة تشريعي، وأصدرنا الكثير من التحذيرات للمواطنين من التلاعب بأرواح المواطنين بالسلع المقلدة.