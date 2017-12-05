بعد انضمامه لمجموعة مصر .. نستعرض مواجهات الأخضر ضد المنتخبات الإفريقية على مدار البطولات

طلال الغامدي(صدى):

يستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات بطولة كأس العالمم 2018 بروسيا بعدما أسفرت قرعة المونديال عن وقوع الأخضر في المجموعة الافتتاحية الأولى مع المنتخب المصري والمنتخب الأوروغوياني و المنتخب الروسي صاحب الأرض .

وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب المملكة بالجولة الافتتاحية مع المنتخب المصري ، إلا أنها ليست الأولى التي يواجه فيها المنتخبات الإفريقية ، والتي حقق خلالها إنجازات واضحة بدءاً من بطولة المونديال لعام 1994 وحتى الآن .

حيث كانت المواجهة الأولى عندما تقابل المنتخب السعودي مع أحد المنتخبات الإفريقية ضد المغرب في بطولة كأس العالم عام 1994 ، وفاز الأخضر على إثرها بنتيجة هدفين مقابل هدف ، حيث سجل للمملكة في شباك المغرب كلٌّ من فؤاد أنور وسامي الجابر، بينما سجل للمغرب اللاعب محمد الشاوش فقط .

وجاءت المباراة الثانية للمنتخب في مونديال 1998 في فرنسا ، عندما واجه الأخضر منتخب جنوب إفريقيا وانتهت المباراة آنذاك بتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق ، وذلك عندما سجل للسعودية كلٌّ من يوسف الثنيان وسامي الجابر، بينما سجل منتخب جنوب إفريقيا الهدفين عبر اللاعب شون بارتلت .

أما المواجهة الثالثة للمنتخب الأخضر فكانت ضد الكاميرون في مونديال 2002 ، حيث فازت الأسود الكاميرونية بنتيجة هدف دون رد سجله النجم صامويل إيتو .

أما المواجهة الرابعة فكانت بين منتخبي السعودية وتونس في كأس العالم 2006 بألمانيا ، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، حيث سجل لمنتخب السعودية كلٌّ من ياسر القحطاني وسامي الجابر ، بينما سجل لتونس كلٌّ من زياد الجزايري وراضي الجاعيدي .

الجدير بالذكر، أن المباراة التي تخوضها السعودية مع مصر ستقام يوم 25 يونيو في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال روسيا ، وستكون مواجهة الأخضر ومصر في كأس العالم هي الأولى من نوعها ما بين المنتخبين ، والخامسة للمنتخب السعودي ضد منتخب إفريقي .