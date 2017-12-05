بعد انضمامه لمجموعة مصر .. نستعرض مواجهات الأخضر ضد المنتخبات الإفريقية على مدار البطولات
يستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات بطولة كأس العالمم 2018 بروسيا بعدما أسفرت قرعة المونديال عن وقوع الأخضر في المجموعة الافتتاحية الأولى مع المنتخب المصري والمنتخب الأوروغوياني و المنتخب الروسي صاحب الأرض .
وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي يلعب فيها منتخب المملكة بالجولة الافتتاحية مع المنتخب المصري ، إلا أنها ليست الأولى التي يواجه فيها المنتخبات الإفريقية ، والتي حقق خلالها إنجازات واضحة بدءاً من بطولة المونديال لعام 1994 وحتى الآن .
حيث كانت المواجهة الأولى عندما تقابل المنتخب السعودي مع أحد المنتخبات الإفريقية ضد المغرب في بطولة كأس العالم عام 1994 ، وفاز الأخضر على إثرها بنتيجة هدفين مقابل هدف ، حيث سجل للمملكة في شباك المغرب كلٌّ من فؤاد أنور وسامي الجابر، بينما سجل للمغرب اللاعب محمد الشاوش فقط .
وجاءت المباراة الثانية للمنتخب في مونديال 1998 في فرنسا ، عندما واجه الأخضر منتخب جنوب إفريقيا وانتهت المباراة آنذاك بتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق ، وذلك عندما سجل للسعودية كلٌّ من يوسف الثنيان وسامي الجابر، بينما سجل منتخب جنوب إفريقيا الهدفين عبر اللاعب شون بارتلت .
أما المواجهة الثالثة للمنتخب الأخضر فكانت ضد الكاميرون في مونديال 2002 ، حيث فازت الأسود الكاميرونية بنتيجة هدف دون رد سجله النجم صامويل إيتو .
أما المواجهة الرابعة فكانت بين منتخبي السعودية وتونس في كأس العالم 2006 بألمانيا ، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، حيث سجل لمنتخب السعودية كلٌّ من ياسر القحطاني وسامي الجابر ، بينما سجل لتونس كلٌّ من زياد الجزايري وراضي الجاعيدي .
الجدير بالذكر، أن المباراة التي تخوضها السعودية مع مصر ستقام يوم 25 يونيو في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمونديال روسيا ، وستكون مواجهة الأخضر ومصر في كأس العالم هي الأولى من نوعها ما بين المنتخبين ، والخامسة للمنتخب السعودي ضد منتخب إفريقي .
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