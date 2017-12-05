اللجنة الأولمبية الدولية تستبعد روسيا من الدورة الشتوية 2018

نواف السالم(صدى):

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف اللجنة الأولمبية الروسية بسبب قضية المنشطات، كما تم إيقاف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ” ألكسندر جوكوف ” ، باعتباره أحدَ أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بحكم منصبه في رئاسة اللجنة الأولمبية المحلية.

وأتاحت اللجنة الأولمبية الدولية، الفرصة أمام الرياضيين الروس في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في كوريا الجنوبية ” بيونغتشانغ 2018 ” كرياضيين مستقلين.

كما حظرت اللجنة الأولمبية الدولية مشاركة اللجنة الأولمبية الروسية في دورة ألعاب بيونغتشانغ الشتوية، بسبب فضيحة منشطات واسعة النطاق.