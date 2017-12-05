فروع بنك الجزيرة تعلن عن وظائف شاغرة في 9 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن بنك الجزيرة- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، ومدة البرنامج شهرين، وذلك للعمل بفروع مراكز فوري (مراكز الحوالات) التابعة للبنك في كل من “ الرياض، والمنطقة الشرقية (الدمام، والخبر، والجبيل)، ومكة المكرمة، وجدة، والجوف، ورابغ، وبيش ” .

وأبرز البنك، أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضح البنك، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف الشاغرة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــا)