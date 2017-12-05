” حكم الفيديو ” تجربة جديدة في كأس العالم الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

استعدت النسخة الرابعة عشر من كأس العالم للأندية لكرة القدم في الإمارات ، لإطلاق تكنولوجيا جديدة يطلق عليها ” حكم الفيديو ” ، كتجربة مبدئية من المقرر تطبيقها في كأس العالم للمنتخبات في روسيا خلال العام المقبل ، بعد الاطلاع على نتيجة التجربة واتخاذ قرار الاستعانة بالتقنية من عدمه خلال مارس المقبل .

وتبدأ التجربة في مبارة الافتتاح أمام نادي الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في استاد ” هزاع بن زايد ” المقرر إقامته غداً الأربعاء ، حيث تستخدم ” الفيفا ” حكم الفيديو لدعم الحكام في تجنب الأخطاء في حالات تجاوزات الكرة لخط المرمى ، أو فيما يتعلق بركلات الجزاء والتسلل أو عند ارتكاب خطأ في منح البطاقة الصفراء أو الحمراء ، وفقاً لتصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو .

وجاءت هذه التجربة على غرار قرارات الحكم الزامبي جاني سيكازوي في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي والذي عقد بين ريال مدريد و كاشيما أنتلرز في اليابان ، بعدما تراجع الحكم عن طرد سيرجيو راموس المدريدي ، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2 قبل أن يحسم بطل أوروبا الفوز 4-2 بعد وقت إضافي .

فيما تولت ” الفيفا ” تجربة فكرة حكم الفيديو في حوالي 20 دولة على مدار عامين ، وفي مسابقات كبرى مثل الدوري الإيطالي والألماني ، ومن المقرر أن يعتمد الدوري الإسباني هذه الفكرة في الموسم المقبل .