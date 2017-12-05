واشنطن تحذر رعاياها وتطالبهم بتجنب الذهاب إلى القدس القديمة

واشنطن(صدى):

أمرت الولايات المتحدة موظفيها الرسميين، اليوم الثلاثاء، بتجنب زيارة مدينة القدس القديمة والضفة الغربية بعد دعوات للتظاهر ووسط تنامي التكهنات المحيطة بقرار مرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن نقل سفارة واشنطن في دولة الاحتلال إلى القدس.

وأفادت توجيهات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية مع الدعوات الواسعة للخروج في تظاهرات من 6 ديسمبر في القدس والضفة الغربية، لا يسمح للموظفين الحكوميين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم حتى إشعار آخر السفر بشكل شخصي إلى مدينة القدس القديمة والضفة الغربية.