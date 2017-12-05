بالصور.. أمانة مكة تنفذ حملة لرفع السيارات التالفة من الشوارع والأحياء

نايف السالم(صدى):

تنفذ أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملة لرفع جميع السيارات الخربة والتالفة في شوارع وأحياء العاصمة المقدسة، بعد انقضاء المهلة المحددة.

وقال مدير عام الإعلام والنشر بأمانة مكة المكرمة أسامة زيتوني، إن الأمانة ومن خلال بلدياتها الفرعية بمكة المكرمة قامت بتشكيل اللجان الميدانية، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لعمل جولات ميدانية متتالية على كافة الأحياء والمخططات والشوارع، وذلك لحصر الهياكل التالفة والسيارات الخربة.

وأضاف ” زيتونر ” ، أنه يتم رفع السيارات التالفة بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة والجهات المختصة، مؤكدًا أنه قبل سحب تلك السيارات التالفة، تدوين عبارة ” تالف ” عليها.