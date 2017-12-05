مدرب النصر ينجح في منع حدوث مشكلة بين 4 من نجوم العالمي

ماجد محمد(صدى):

تعامل المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس، المدير الفني لفريق النصر، بذكاء شديد مع لاعبي فريقه، وذلك بعد حدوث أزمة في الفترة الماضية حول شارة القيادة.

ويذكر أن المدرب كوينتيروس منع أزمة كانت قريبة من الحدوث ما بين أربعة لاعبين، وهم: محمد السهلاوي، وإبراهيم غالب، وعمر هوساوي، وحسام غالي؛ بسبب شارة القيادة.

وحدث أن المدرب البوليفي أعطى شارة القيادة للاعب السهلاوي في لقاء النصر والرائد، ثم حصل حسام غالي عليها في مباراة النصر والاتحاد، قبل أن يصبح اللاعب إبراهيم غالب قائد العالمي في لقائي الباطن والفتح، وقرر كوينتيروس إعطاء الشارة وبشكل مستمر للاعب غالب ليمنع حدوث مشكلة كبرى ما بين اللاعبين.