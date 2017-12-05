صحة عسير تكف يد ممرضة عن العمل بسبب نشرها فيديو مخل لشرف المهنة

أبها(صدى):

قررت صحة عسير،اليوم، كف يد ممرضة عن العمل ، بعد نشرها مقطع فيديو، لأنه مخل لشرف المهنة، لحين استكمال إجراءات التحقيق والمساءلة، حيث تضمن القرار صرف نصف راتب لها فترة كف اليد.

وأكدت صحة عسير، إشارة إلى مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً لإحدى الموظفات في أحد مستشفيات منطقة عسير، أن صحة عسير تبين أن الإدارة المعنية بصحة المنطقة تقوم باستكمال الإجراءات والتحقيقات اللازمة نظاماً، مؤكدة حرصها التام التزام موظفيها بالأنظمة وأخلاقيات المهنة واتخاذ اللازم نظاماً بحق من يخالف ذلك

وكانت الممرضة نشرت مقطعاً وصفته صحة عسير بمخل بشرف الوظيفة، واصفة ما ظهر خلاله بالإساءة لموظفي إدارة المتابعة بمستشفى عسير، ونعتهم بألفاظ نابية وإساءات مخلة بالكرامة.