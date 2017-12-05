سهم ” سناب شات ” يرتفع بعد توقعات إيجابية بشأن الشركة

واشنطن(صدى):

شهد سهم ” Snap Inc ” المالكة لتطبيق التراسل الفوري ” سناب شات ” ، ارتفاعًا بعد أن أعرب محللون في بنك ” باركليز ” عن ثقتهم في إيرادات الشركة ونمو عدد المستخدمين.

وأفاد المحللون في البنك بأن الشركة تتجه إلى منصة إعلانات رقمية مميزة وتجذب المزيد من المستخدمين لتطبيقها.

وأكد محللو ” باركليز ” على أنهم يرون أن الأسوأ بالنسبة لـ ” سناب شات ” قد ولّى ومن المرجح أن تنتعش الشركة في 2018.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم ” سناب شات ” بنسبة 0.5% إلى 14.8 دولار في تمام الساعة 07:58 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.