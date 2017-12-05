” نوماك ” تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين في مجالات مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” نوماك ” المختصة بأعمال الصيانة والتشغيل لخدمة تحلية المياة وتوليد الطاقة ، عن حاجتها لبعض الوظائف الفنية الشاغرة للمواطنين من حملة شهادات الدبلوم لمجموعة مختلفة من التخصصات بفرعيها في ” الشقيق ” و ” الشعيبة ” .

وأوضحت ” نوماك ” الوظائف التي تحتاجها عبر موقعها الالكتروني ، والتي تمثلت في مشرف تشغيل مناوب بالشقيق ، و مشغل محلي و مشرف صيانة معدات في الشعيبة .

وأشارت الشركة إلى أن التقديم وتفاصيل الوظائف المُعلنة متاح عبر موقعها الاكتروني المختص بالتوظيف بدءاً من 5 ديسمبر وحتى 20 ديسمبر الجاري ، وللتقديم ومعرفة التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي ( هنا ).