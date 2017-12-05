بالفيديو.. أول مطعم بفريق عمل نسائي متكامل في جدة

نايف السالم(صدى):

في إحدى أحياء جدة تنبعث رائحة الشاورما الشهية من أحد المطاعم بالمنطقة ، إلا أن المدهش هو أن هذا المطعم مخصص للنساء ، حيث تعمل به قرابة 60 فتاة من المملكة ، وترأسهن سيدة تدعى مها الشمري صاحبة المطعم ، والذي يعمل به الطاقم النسائي بدءاً من المطبخ وحتى خدمة الزبائن وتقديم الأطباق وانتهاءاً بالكاشير والإدارة العامة للمحل .

وأشارت ” الشمري ” أنها أول سيدة تمتلك مطعماً سعودياً وتنشئ له فرعان بالمملكة تحت قيادة نسوية ، وهو ما يجعل طلبات الالتحاق بالعمل من قبل الفتيات تنهال عليها يومياً .

ووفقاً لمقطع الفيديو ، تقوم السيدة مها بتقسيم الأدوار في البداية على الفتيات بداخل المطعم ، فهناك فريق يختص بخبز الصاج وآخر لتقطيع لحم الشاورما وتجهيز المشويات ، فضلاً عن تقديم الطعام للزبائن على الطاولات والإشراف على خدمتهم في قسمي العائلات والأفراد على حد سواء .