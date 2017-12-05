  • الثلاثاء 5

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. أول مطعم بفريق عمل نسائي متكامل في جدة

بالفيديو.. أول مطعم بفريق عمل نسائي متكامل في جدة

بالفيديو.. أول مطعم بفريق عمل نسائي متكامل في جدة
نايف السالم(صدى):

في إحدى أحياء جدة تنبعث رائحة الشاورما الشهية من أحد المطاعم بالمنطقة ، إلا أن المدهش هو أن هذا المطعم مخصص للنساء ، حيث تعمل به قرابة 60 فتاة من المملكة ، وترأسهن سيدة تدعى مها الشمري صاحبة المطعم ، والذي يعمل به الطاقم النسائي بدءاً من المطبخ وحتى خدمة الزبائن وتقديم الأطباق وانتهاءاً بالكاشير والإدارة العامة للمحل .

وأشارت ” الشمري ” أنها أول سيدة تمتلك مطعماً سعودياً وتنشئ له فرعان بالمملكة تحت قيادة نسوية ، وهو ما يجعل طلبات الالتحاق بالعمل من قبل الفتيات تنهال عليها يومياً .

ووفقاً لمقطع الفيديو ، تقوم السيدة مها بتقسيم الأدوار في البداية على الفتيات بداخل المطعم ، فهناك فريق يختص بخبز الصاج وآخر لتقطيع لحم الشاورما وتجهيز المشويات ، فضلاً عن تقديم الطعام للزبائن على الطاولات والإشراف على خدمتهم في قسمي العائلات والأفراد على حد سواء .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *