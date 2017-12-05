التحالف يشن 11 غارة على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مقاتلات التحالف العربي، منذ قليل، عن شن 11 غارة على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية، في ميدي وحرض بمحافظة حجة باليمن.

واستهدفت غارات التحالف العربي مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة.

ويذكر أن مقاتلات التحالف قصفت في وقت سابق، مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في تلال الريان وبيت بوس جنوبي صنعاء، حسب مصادرنا.

وقال التحالف العربي في بيان، له، السبت الماضي ” إن قواته ” تراقب عن كثب أحداث اختلاف طرفي الانقلاب الجارية في صنعاء وكافة محافظات اليمن ” .