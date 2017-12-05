أنباء عن خليفة صالح المرتقب

فهمي محمد(صدى):

حرص الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على إبعاد عائلته عن الأضواء، باستثناء نجله الأكبر أحمد، وأبناء أشقائه الذين كان لهم دور بارز أثناء نظام حكمه.

وترجح المعلومات أن الرئيس السابق صالح، الذي قتل على أيدي ميليشيات الحوثي أمس الاثنين، تزوج مرات عديدة، لكن لا أحد متيقن على وجه الدقة بعدد زوجاته، أما أسماؤهن فهي تعتبر من الأسرار.

وأكدت مصادر مقربة من عائلة الرئيس السابق أن لديه 16 ابنا وبنتا من عدة زيجات، منهم 6 ذكور و10 إناث.

وبحسب تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن، فإن صالح استخدم سياسة الـزواج بتـزويج أبنائه وبناته مـن عـائلات بارزة، كوسيلة لإنشاء تحالفات دائمة.