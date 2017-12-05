بالصور.. 5 مبادرات تطوعيه للهلال الأحمر في الشماليه بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

خالد الضبيبي(صدى):

تزامناً مع الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتطوع لهذا العام ٢٠١٧م / ١٤٣٩هـ والتي تم تدشين فعالياتها هذا اليوم بحضور سعادة وكيل امارة منطقة الحدود الشمالية الاستاذ محمد بن سلطان بن جريس .

أطلق فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية خمسة مبادرات تطوعية والتي تسعى الى تحقيقها خلال العام ٢٠١٨ م وهي :

الاولى :

” كسوة الشتاء ” و التي تهدف الى توزيع الحقائب الشتوية على المحتاجين بالتعاون مع الشركات ورجال الاعمال .

الثانية :

” عيادة ” والتي تهدف الى زيارة المرضى والمصابين .

الثالثة :

” كرم ” والتي تهدف الى انشاء برنامج قاعدة بيانات للراغبين بالتبرع بالدم بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة .

الرابعة :

” المسعف المدرسي ” والتي تهدف تدريب معلم في كل مدرسة وتزويده بحقيبة اسعافية لتمكينه من تقديم الإسعافات الأولية كمستجيب اول وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للتعليم بالمنطقة .

الخامسة :

” المسعف المنزلي ” والتي تهدف الى تمكين أفراد المجتمع من تقديم الإسعافات الأولية كمستجيب اول .

وأفاد المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية ” مساعد غالي العنزي ” أن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية أعدت برامج وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع من ضمنها مسيرة السيارات بمشاركة الجهات الحكومية و إقامة معرض فريق التطوع المقام في مجمع عرعر مول ، بالاضافة الى تنفيذ مبادرة زيارة المرضى من قبل المتطوعين والمتطوعات في المستشفيات وتقديم الورد ، لهم ورسم البسمة على محياهم, وتعريفهم بالدور الذي يقوم به المتطوعين في الهلال الأحمر .

وفِي ختام حفل التدشين قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي شكره وعرفناه لاعضاء فريق التطوع والادارات المعنية بتنظيم هذه الاحتفالية على ماقاموا به من جهود واضحة وابراز أهمية العمل التطوعي في كافة المجالات .