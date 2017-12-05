بيت شعر ” بلغوا سنحان لا تحتزم بالجنابي ” يدفع اليمنيين لطلب الثأر لصالح

فهمي محمد(صدى):

آثار بيت شعر يندب قبيلة الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح على سكوتها على اغتياله بيد الحوثيين دون أن تحرك ساكنا؛ حيث أشعلت الأبيات ” بلغوا سنحان لا تحتزم بالجنابي سلموها للمكالف والله انه ما بقي فيكم رجولة تتسم.. بعد عفاش الزعيم الحميري صرتم خوالف .. رحم الله الشهيد عفاش ” معظم اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وحملت مضامين الأبيات الشعرية التي نشرت عبر صفحة ” تبع اليماني ” علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اسقاطات على قبيلة صالح وطالبتها بتسليم جنابيها لنسائهم في البيوت طالما لم يثأروا لأحد أبنائها الذي وخلال 33 عاما خلال رئاسته للجمهورية اليمنية رفع من شأن القبيلة ونالت منه الاهتمام والرعاية لم تحظى بها أي قبيلة أخرى.