بالصور.. 12 مبادرة نفذها مستشفى ساجر في اليوم العالمي للتطوع 2017

سعيد العجل(صدى):

احتفل مستشفى ساجر العام اليوم الثلاثاء باليوم العالمي للتطوع 2017 تحت شعار ” تطوعي_صحة ” ، وذلك بتنفيذ 12 مبادرة تطوعية صحية ، تم البدء فيها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً ، برعاية ومتابعة من مدير المستشفى سعود رشيد العتيبي ، وبمشاركة أكثر من 102 متطوع ومتطوعة من منسوبي القطاع الصحي بساجر.

وشملت المبادرات مواضيع مختلفة كان أولها مبادرة ” افحص قلبك ” والتي تم تخصيصها لفحص القلب للرياضيين عن طريق جهاز موجات القلب” الإيكو ” ، وذلك بالعيادات الخارجية بالمستشفى ، كما تضمنت المبادرات مبادرة ” بإمكانك إنقاذهم ” والتي من خلالها تم استهداف طلاب كلية العلوم والآداب بساجر لتعريفهم بأهمية التعامل السريع مع الحالات الحرجة وفقدان الوعي مع شرح لمبادئ الإنعاش القلبي في موقع الحدث ، ومبادرة ” هواء صحي ونقي ” والتي تهدف إلى تشجيع الزراعة وتحسين بيئة العمل ، وتم زراعة مايفوق 500 وردة وشجرة في ساحات المستشفى الخارجية ، ومبادرة ” اعرف حقوقك ” والتي تهدف إلى شرح حقوق وواجبات مرضى الكلى والمسنين ، بالإضافة إلى مبادرة ” مبادئ الإسعافات الأولية ” والتي استهدفت طلاب ثانوية ساجر ، لتدريب الشباب على الإسعافات الأولية مثل: إيقاف النزيف والتعامل مع الكسور والإصابات وحالات بلع اللسان ، كما نفذت مبادرة ” اطفال بدون تسوس ” وذلك بمدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية وتم من خلالها فحص أسنان الطلاب وتوعيتهم بالمحافظة على صحة أسنانهم.

كما اشتملت المبادرات أيضاً على مبادرة ” الصحة في الرياضة ” والتي تم من خلالها ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة ، لتعزيز دور الرياضة وأثرها الإيجابي على الصحة العامة ، كما أطلقت مبادرة ” وش لكم فيها ” والتي استهدفت رواد مقاهي الشيشة واستراحات الشباب للتوعية بمخاطر التدخين والشيشة ، بالإضافة إلى مبادرة ” كيف نصلك ليس مهم .. صحتك هي الأهم ” ، والتي تمثلت في خروج فريق صحي إلى الصحراء لتوعية ملاك الإبل والماشية والرعاة والكشف عليهم وقياس نسبة السكر والضغط لديهم.

وجاءت مبادرة ” الركن الصحي ” والتي تم تنفيذها بالسوق التجاري لتشتمل على توعية أفراد المجتمع بالأمراض المزمنة وتطعيم الإنفلونزا ، كما تم تنفيذ مبادرة ” صحتك في نظافة يديك ” والتي نفذت بالمستشفى واستهدفت العاملين بالمستشفى والمراجعين ، لتثقيفهم بالطريقة الصحيحة لغسل الأيدي لتلافي انتقال العدوى بين أوساط المجتمع ، واختتمت المبادرات بمبادرة ” صحتي في غذائي ” ، والتي أقيمت بنادي الحي لتوعية النساء بأهمية الغذاء الصحي لبناء جسم صحي سليم .

الجدير بالذكر أن هذه المبادرات كانت برعاية من الراعي الرسمي ” الباء السادسة للتجارة ” بساجر، كما شاركت بعض الجهات الحكومية بهذه المبادرات من منطلق الشراكة المجتمعية وإحياء بادرة التطوع لدى منسوبيها والتي تمثلت في مكتب التعليم بساجر والهلال الأحمر وبلدية ساجر وكلية العلوم والآداب ولجنة التنمية الإجتماعية وثانوية ساجر ومدرسة تحفيظ القرآن ، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والذي تمثل في مشاركة مجموعة ” مملكة المرأة ” التجارية.