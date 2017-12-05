ضاحي خلفان متوعداً الحوثيين : جنت على نفسها براقش بقتل ” صالح “

دبي(صدى):

نعى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي السابق ضاحي خلفان ، رئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل علي عبدالله صالح ، مؤكداً على جهوده في تطهير اليمن العربي من الميليشيات الحوثية الإرهابية .

وتوعد ” تميم ” للحوثيين برد قوي من اليمنيين خلال الفترة المقبلة على أفعالهم ، حيث علق في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً : جنت على نفسها براقش بقتل علي عبدالله صالح ، رحم الله علي عبدالله صالح مات مقاتلاً لعملاء إيران ” .

يذكر أن الجماعة الحوثية الإيرانية بقيادة عبد الملك الحوثي أعلنت تدخلها في اغتيال الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، أثناء خروجه من صنعاء مع مجموعة من أبرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي ، بإعدامه ميدانياً .