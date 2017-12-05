وكيل إمارة ” الشمالية ” المكلف يشهد انطلاق حملة نشر ثقافة التطوع

خالد الضبيبي(صدى):

افتتح وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس اليوم حملة نشر ثقافة التطوع الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , وذلك بمركز عرعر مول التجاري بعرعر.

ونقل ابن جريس في كلمة له تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية للقائمين على الحملة لجهودهم المتميزة في ترسيخ أهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع وتحقيق جانب مهم لتنمية الذات للشباب المتمثل بتعزيز المواطنة الصالحة وتنمية قيم الانتماء الصادق لمجتمعهم وزرع الخير في قلوب الشباب ومساعدتهم على البذل والعطاء والمبادرة لفعل الخير ونشر ثقافة التطوع من خلال إكسابهم مهارات التخطيط السليم والعمل الجماعي والإعداد الجيد والبناء العلمي للأفكار والمشاريع التطوعية .

‏وتجول وكيل إمارة الحدود الشمالية في المعرض المصاحب للحملة بمشاركة عدة فرق تطوعية 777.

وأكد مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة سميحان عايد الشمري أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة يشارك المجتمع الدولي بالاحتفاء باليوم العالمي للتطوع، مشيرًا إلى أن الفرع نظّم عدداً من برامج الأعمال التطوعية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تنمية إحساس الفرد بالعطاء حينما يتطوع لخدمة مجتمعه ومحيطه الاجتماعي من خلال تركيز الجهد في يوم وحدث ليحدث فارقًا إيجابيًا للمتطوع وتمكين ودعم العمل التطوعي في المنطقة ، وخدمة دور الرعاية الاجتماعية، ودور التربية، ومراكز رعاية الأيتام، والحضانة، ومراكز التأهيل الشامل، والجمعيات ولجان التنمية الأهلية، كونها بيئة خصبة للعمل التطوعي.

يذكر أن الفرق التطوعية في المنطقة قامت بمبادرات تطوعية من خلال حملة للنظافة صباح اليوم شملت مرافق مدينة عرعر , إضافة لحملة لطلاء الجدران في الشوارع الرئيسيّة في مدينة عرعر .