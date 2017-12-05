أمام جامع الصالح كان عميلًا للحوثين بدون علم صالح

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر متطابقة، على أن خطيب جامع الصالح علي محسن المطري في اليمن، كان حوثيا، ولم يعلم بذلك الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي قتل، أمس، الأثنين.

وقالت المصادر : .أن الدليل على أن إمام جامع الصالح كان حوثيا وصالح لايعلم، احتفاله مع مليشيات الحوثي اليوم في صنعاء بمقتل صالح.

ويذكرأن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن امس، الأثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.