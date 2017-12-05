بعد شكواه عليها.. ” الفيفا ” ترفض مطالب ” خوزيه ” ضد الفتح

نواف السالم(صدى):

تقدم لاعب القادسية البرازيلي إيلتون خوزيه بطلبات مرفقة في شكواه ضد نادي الفتح إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ، على خلفية فسخ عقده مع ” النموذجي ” خلال الموسم الماضي .

ومن جانبه ، أصدر ” الفيفا ” قراراً اليوم الثلاثاء ، بقبول جزئي لطلبات اللاعب بشكل مبدئي ، حيث خفض ” الفيفا ” مطالب ” خوزيه ” بتعويض مادي وصل من مليون 880 ألف دولار إلى 385 ألف دولار فقط ، وذلك إلى جانب رفض باقي طلبات اللاعب التي تتمثل في منع ” الفتح ” من قيد اللاعبين لفترتي تسجيل رسميتين .

فيما عمل نادي الفتح على اتخاذ بعض الاجراءات للاستئناف على القرار الصادر من خلال مركز التحكيم الرياضي الدولي ” كاس ” ، والذي سيصدر القرار النهائي في القضية بين الطرفين ، وجاء ذلك بعدما كان لمحترف القادسية حقوق مالية سابقة رفض استلامها بعدما انفصل عن الفتح تقدر ب 269 ألف دولار ، كان النادي قد أودعها لدى لجنة الاحتراف السابقة بعدما رفض ” إيلتون ” استلامها .