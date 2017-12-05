انطلاق مؤتمر الفيفا لإصابات الملاعب السبت القادم بـ 85 ورقة علمية

سعيد العجل(صدى):

ينطلق المؤتمر الدولي الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية لتأهيل إصابات الملاعب وطرق الوقاية منها السبت القادم، ويستمر لمدة يومين بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ، وبتنظيم مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي ، بالتعاون مع اتحاد الأمارات لكرة القدم، بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية بدبي, حيث ستعقد عشرة ورش عمل تتخللها 85 ورقة علمية لنخبة من الأطباء والمختصين .

وسيشارك في المؤتمر البلجيكي ميشال دوخ رئيس اللجنة الطبية بالفيفا، والذي سيدير الجلسة الأخيرة التي تتطرق إلى المسؤوليات و الآفاق المستقبلية لطبيب الفريق بالنادي أو المنتخب ، بالإضافة إلى البروفيسور إفرايم كرامر المدير الطبي للفيفا وبطولة كاس العالم للأندية بأبو ظبي وكاس العالم روسيا 2018 ، حيث سيلقي محاضرة عن مجال طب الطوارئ و متطلبات و معايير الفيفا في تنظيم المسابقات الكبرى، بالإضافة للدكتور عمر السقاف المدير الطبي لدبي للإسعاف لاطلاع المشاركين عن تجربة دولة الأمارات في تنظيم الإسعافات الطبية خلال المناسبات الرياضية العالمية، وفي نفس الإطار تقام ورشة عمل تطبيقية في محال الإسعافات الطبية بالملاعب بحضور أطباء الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم في أبو ظبي يشرف عليها البروفيسور كرامر .

وسيكون من بين الحضور الدكتور ريكارد برونا طبيب فريق برشلونة الأول، والدكتور لويس تيل بيريس المدير الطبي لنادي بنفيكا ، والدكتور ماسيمو مانارا الطبيب السابق لنادي ميلان، والطبيب الحالي لمنتخب الإمارات ، بالإضافة إلى الدكتور جان بيسلي طبيب منتخب إنجلترا، ويتطرق النقاش إلى تطوير العلاقة الاحترافية مع الأجهزة الفنية و كذلك تحفيز أطباء الأندية لتطوير معارفهم و مهاراتهم من خلال المشاركة و الحصول على دبلوم الطب الرياضي الذي تنظمه الفيفا مجانا من خلال الموقع الرسمي الفيفا و كذلك المهارات التطبيقية بمختلف مراكز التميز المنتشرة في العالم و منها مركز دبي ، ويمكن التسجيل في المؤتمر على الرابط من هنا ، والتواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

الجدير ذكره أن المؤتمر سيعرض الجديد في علاج الرباط الصليبي بمشاركة خبراء عالميين مثل البروفيسور الانجليزي جون كيتج و جراح المنتخبات البرازيلية باولو لوبو و البروفيسور الفرنسي فرديريك كيامي، ومن الجانب السعودي يشارك الدكتور مبارك المطوع بإدارة إحدى جلسات المؤتمر، وحرصت الجهة المنظمة على إفساح المجال أمام الخبرات المواطنة لدولة الإمارات، لتقديم الإضافة مثل الدكتور سعيد ثاني ، وعلي البلوشي ، ويعقوب الحمّادي ، وأحمد الهاشمي ، وتقوم لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة الإماراتي برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي بدور مهم في التنظيم والمساندة حرصا على إنجاح المؤتمر العالمي الذي يُقام بدعم من جامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية .