الاتحاد الإماراتي يوقع عقوبة على ” مارادونا “

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الثلاثاء إيقاف الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا مدرب الفجيرة لأربع مباريات مع تغريمه ثمانية آلاف درهم بتهمة محاولة الاعتداء على الحكم خلال إحدى المباريات في دوري الدرجة الثانية.

من جانبه قال منصور لوتاه، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، إن ” عقاب مارادونا بالايقاف اربع مباريات جاء بسبب المادة الخاصة بمحاولة الاعتداء على الحكم، وقد استمعنا الى مراقب مباراة الفجيرة وبني ياس الذي اكد واقعة تصرف المدرب الارجنتيني تجاه الحكم ” .

وتولى مارادونا مهمة تدريب الفجيرة في مايو 2017، وقاده إلى صدارة ترتيب دوري الثانية بعد مرور أربع مباريات برصيد ثماني نقاط، بفارق الأهداف عن الاتحاد وبني ياس.

وكان مارادونا قد تعرض للطرد أثناء مباراة بني ياس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.