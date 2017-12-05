الأمير سلطان بن سلمان : ” الملك يوصينا دائما بمصر ومكانتها الكبيرة في نفوسنا “

القاهرة(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة المصرية بالقاهرة.

وقال الأمير سلطان خلال اللقاء: “ خادم الحرمين الشريفين يوصينا دائماً بمصر ومكانتها الكبيرة في نفوسنا، فنحن تربينا على حب مصر، ونعتز بمصر والشعب المصري، وبتجربة مصر في كل الاتجاهات، ومصر الآن تمر بمرحلة مهمة هي مرحلة بناء وتطوير واستقرار وازدهار مستقبلي ” .

وأضاف الأمير سلطان، أن هناك سمات مشتركة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، باعتبارهما مهدين لحضارات عريقة، ذات تاريخ عميق، ولهما دور رئيس في تشكيل الثقافة الإنسانية منذ الأزل، مشيرًا إلى استمرار هذا الدور الريادي الذي يقوده البلدان في المنطقة.