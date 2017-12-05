الروضة يتعثر أمام القارة بتعادل بطعم الخسارة

يوسف المعيويد - تصوير : عيسى المعيويد(صدى):

تعادل نادي الروضة لكرة القدم مع نظيرة نادي القارة بنتيجة 0-0 وذلك على الملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .

ويعتبر هذا التعادل بطعم الخسارة لكلا الناديين وذلك بسبب التقارب النقطي بينهم حيث يملك كل منهم (10) نقاط في رصيده متساويآ مع نادي العيون الذي يملك نفس النقاط .

وبهذا التعادل رسميآ نادي الصواب بطلا لدوري محافظة الاحساء لاندية الدرجة الثالثة برصيد (18) نقطة بفارق (8) نقاط عن أقرب منافسيه .

وسوف يقابل نادي الروضة نادي الصواب المتصدر في الجولة القادمة وذلك يوم السبت القادم الساعة 5.15 مساءً على ملعب الرديف بمدينة الامير عبدالله بن جلوي بالأحساء .

واذ أراد نادي الروضة الصعود الى التصفيات والحصول على المركز الثاني يجب عليه الفوز في المباريتين المتبقية له أمام نادي الصواب ونادي العيون والحصول على كامل النقاط ومرافقة الصواب الى دور التصفيات .

وبعد أن اطلق حكم المباراة الصافرة معلن عن نهاية المباراة هتفت الجماهير ضد الحكم الذي لم يحتسم ضربة جزاء واضحة لنادي الروضة ولَم تكن هي المره الاولى التي يغفل حكم المباراة عن أحتساب خطاء لنادي الروضة .