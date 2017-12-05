الهلال يتخطى الرائد بثلاثية

الرياض(صدى):

تغلب نادي الهلال على ضيفه نادي الرائد بثلاثة اهداف مقابل لاشي ضمن القاء المؤجل من الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين التي اقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

سجل اهداف الهلال محمد جحفلي 7 ، جيملين ريفاس 43 ، وسلمان الفرج 57 وبذلك يتصدر الهلال الدوري 26 نقطة ، فيما تجمد رصيد الاهلي 24 نقطة محتل المركز الثاني.