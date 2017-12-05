بالفيديو.. رئيس جورجيا السابق يهدد بالقفز من عمارة اعتراضًا على تفتيش شقته

تبليسي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطات حية لرئيس جورجيا السابق وهو يهدد بالقفز من عمارة اعتراضا على تفتيش شقته.

وأظهر مقطع الفيديو وقوف ” ساكاشفيلي ” أعلي سطح منزلة مخاطبًا أنصاره قبل القبض عليه، احتجاجا على تفتيش منزله.

وألقت أجهزة الأمن الأوكرانية القبض على زعيم حزب ” القوى الجديدة ” ، الرئيس السابق لمقاطعة أوديسا ” ميخائيل ساكاشفيلي ” ، بعد مداهمة شقته وتفتيشها، لم تعرف بعد أسباب التفتيش والقبض.