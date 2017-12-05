بالفيديو.. رئيس جورجيا السابق يهدد بالقفز من عمارة اعتراضًا على تفتيش شقته
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطات حية لرئيس جورجيا السابق وهو يهدد بالقفز من عمارة اعتراضا على تفتيش شقته.
وأظهر مقطع الفيديو وقوف ” ساكاشفيلي ” أعلي سطح منزلة مخاطبًا أنصاره قبل القبض عليه، احتجاجا على تفتيش منزله.
وألقت أجهزة الأمن الأوكرانية القبض على زعيم حزب ” القوى الجديدة ” ، الرئيس السابق لمقاطعة أوديسا ” ميخائيل ساكاشفيلي ” ، بعد مداهمة شقته وتفتيشها، لم تعرف بعد أسباب التفتيش والقبض.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23597 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوه ينط طيب🤗🤗🤗