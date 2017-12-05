” عباس ” يناشد قادة العالم لوقف قرار ترامب الخاص بنقل السفارة للقدس

القدس(صدى):

ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قادة العالم التدخل لوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجل إعلانا كان مرتقبا الاثنين، بشأن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ومن المنتظر أن يلقي ترامب خطابا غدا ” الأربعاء ” ، يتوقع المراقبون أن يعلن خلاله الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجل الإعلان عن قراره حول نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، لافتا إلى أن هذا القرار لن يتم الإعلان عنه الاثنين.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض ” الرئيس كان واضحا حيال هذه المسألة منذ البداية: السؤال ليس هل (ستنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس) بل السؤال هو متى ” سيتم نقلها.