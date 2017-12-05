خداع بصري يثير ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي

كانبرا(صدى):

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لخدعة بصرية، تم التقاطها في أحد شوارع ولاية كوينزلاند الأسترالية، أثار ذهولهم

التقط الفيديو من داخل سيارة كانت تمر من إحدى شوارع مدينة ماكاي، شمالي أستراليا، ووفقًا لما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية

وحير الفيديو جل الأشخاص الذين شاهدوه على الشبكات الاجتماعية، وذلك بسبب يدين عملاقتين في وسط السماء، وبعد التدقيق في الفيديو يتبين أن ما يظهر في الصورة هو انعكاس يدي المصور على زجاج السيارة.

وساعدت الغيوم السوداء التي كانت في السماء مصور الفيديو على إنجاح خدعته البصرية، إذ بدت أجزاء الصورة وكأنها كل واحد.