مقاتلات التحالف العربي تدعم إنتفاضة اليمن بإلقاء منشورات ضد الحوثيين
أكدت مصادر على أن مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، ألقت منشورات تساند فيها انتفاضة اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية.
وقالت المصادر أن أحد المنشورات كُتب عليها : ” التحالف العربي يطلب من الشعب اليمني ترجيح مصالح الوطن والأمة العربية والالتفاف لقطع يد إيران من اليمن العزيز ” .
وجاء في منشور آخر ” إلى أهلنا الكرام في صنعاء وجميع محافظات اليمن العزيزة: نحن مع انتفاضتكم المباركة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية التي أنهكت الشعب اليمني ” .
ويذكرأن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن امس، الأثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4769 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اهلك الحوثيين الروافض المجوس اعداء الاسلام والمسلمين