مقاتلات التحالف العربي تدعم إنتفاضة اليمن بإلقاء منشورات ضد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر على أن مقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية، ألقت منشورات تساند فيها انتفاضة اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وقالت المصادر أن أحد المنشورات كُتب عليها : ” التحالف العربي يطلب من الشعب اليمني ترجيح مصالح الوطن والأمة العربية والالتفاف لقطع يد إيران من اليمن العزيز ” .

وجاء في منشور آخر ” إلى أهلنا الكرام في صنعاء وجميع محافظات اليمن العزيزة: نحن مع انتفاضتكم المباركة ضد المليشيات الحوثية الإيرانية التي أنهكت الشعب اليمني ” .

ويذكرأن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن امس، الأثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.