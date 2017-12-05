النيابة العامة تكشف عقوبة حمل السلاح دون ترخيص

نايف السالم(صدى):

حذرت النيابة العامة، المواطنين من حمل سلاح ناري أو ذخيرة؛ دن ترخيص، وذلك تفاديًا للعقوبات القانونية التي ستطبق على الأشخاص الذين بصدد إصرارهم على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الثلاثاء، حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل ثمانية عشر شهرًا.

أشارت النيابة، إلى أن هذا النص وفقًا للقانون رقم (40) الخاص بالأسلحة والذخيرة.