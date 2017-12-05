مصادر : اليمن ستنفذ خطط جديدة للتخلص من الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، عن تنفيذها خطط جديدة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح على أيدي العناصر المتطرفة من جماعة الحوثيين المدعومين من إيران، حيث تعتزم القوات المضي قدمًا لمكافحة العناصر الإرهابية للحوثيين في مدينة صنعاء.

وقالت مصادر، أن الحكومة اليمنية، اتخذت قرارًا بتقدم قواتها في شمال صنعاء، وخاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة واضحة للحوثيين، وذلك في سبيل تحرير العاصمة اليمنية بشكل كامل من العناصر المدعومة بشكل رئيسي من نظام الملالي في إيران.

وأكدت المصادر، أن الجيش اليمني سوف يواصل تقدمه في صنعاء نحو الشمال الشرق، مشيرين إلى أن “ 7 كتائب تلقت أوامر رسمية بالتقدم نحو العاصمة واستغلال حالة التقهقر التي عان منها الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية ” .