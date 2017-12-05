عمان تستضيف القمة الخليجية الـ 39

مسقط(صدى):

ستستضيف سلطنة عمان العام المقبل القمة الخليجية الـ 39 المقبلة ، حيث أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اختتام القمة الخليجية الـ 38، على أن تستضيف مسقط القمة المقبلة.

ويذكر أن قمة مجلس التعاون الخليجي، عُقدت دون حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، والعاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة.

وشدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة احترام إيران سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال أمير الكويت، خلال كلمته في القمة الخليجية الـ 38 : ” إن اجتماع اليوم يأتي لتلبية تطلعات شعوبنا ” .