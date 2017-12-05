الصقري: تعاقد الأهلي مع كوزمين أولاريو سيُغير ملامح الدوري

نواف السالم(صدى):

أوضح المحلل الرياضي بدر الصقري، أن رحيل المدير الفني سيرجي ريبروف، عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات مسألة وقت فقط، مؤكدًا أن الفريق أصبح متذبذب.

وكشف بدر الصقري عبر إذاعة ” يو إف إم ” ، أن ” الأهلي تعاقد مع كوزمين أولاريو سيُغير ملامح الدوري ويُعيد الفريق للمنافسة بقوة، خاصة أنه مدرب كبير ومطمع لكافة فرق الدوري السعودي ” .

وتابع الصقري تصريحاته قائلًا: ” لو وفق النادي الأهلي في التعاقد معه واستبدال الثلاثي الأجنبي فيتفا وأبوبونا وعبد الشافي سيكون الفريق مختلفًا جدًا ” .