هيئة الضرائب الإماراتية تفرض قيمة مضافة على قطاعاتها العام المقبل

ابوظبي(صدى):

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات اليوم الثلاثاء ، أن تطبق نسبة ضريبة القيمة المضافة على توريدات بعض القطاعات المختلفة ، بدءاً من شهر يناير المقبل ، وسيتم فرض نسبة الصفر على بعض الفئات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنفط والغاز والنقل فضلاص عن السلع والعقارات .

فيما أعلنت الهيئة أنها ستصدر إعفاء ضريبي من القيمة المضافة لبعض توريدات قطاعات النقل والعقارات والخدمات المالية ، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الحكومية وأنشطة المنظمات غير الهادفة للربح التي ستصبح خارج النظام الضريبي الجديد ، والتي تحددها الحكومة خلال الفترة المقبلة في قرار تصدره عن مجلس الوزراء .

وذكرت إدارة الهيئة الاتحادية جميع التوريدات التي ستخضع للضريبة المتعلقة بالقيمة المضافة بنسبة 5% والتوريدات المعفية منها وما سيطبق عليه الضريبة الصفرية خلال الجدول التالي :