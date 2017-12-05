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هيئة الضرائب الإماراتية تفرض قيمة مضافة على قطاعاتها العام المقبل

هيئة الضرائب الإماراتية تفرض قيمة مضافة على قطاعاتها العام المقبل
ابوظبي(صدى):

قررت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات اليوم الثلاثاء ، أن تطبق نسبة ضريبة القيمة المضافة على توريدات بعض القطاعات المختلفة ، بدءاً من شهر يناير المقبل ، وسيتم فرض نسبة الصفر على بعض الفئات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنفط والغاز والنقل فضلاص عن السلع والعقارات .

فيما أعلنت الهيئة أنها ستصدر إعفاء ضريبي من القيمة المضافة لبعض توريدات قطاعات النقل والعقارات والخدمات المالية ، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الحكومية وأنشطة المنظمات غير الهادفة للربح التي ستصبح خارج النظام الضريبي الجديد ، والتي تحددها الحكومة خلال الفترة المقبلة في قرار تصدره عن مجلس الوزراء .

وذكرت إدارة الهيئة الاتحادية جميع التوريدات التي ستخضع للضريبة المتعلقة بالقيمة المضافة بنسبة 5% والتوريدات المعفية منها وما سيطبق عليه الضريبة الصفرية خلال الجدول التالي :


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