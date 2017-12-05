أحد قيادات الحوثيين يتهم قوات الرئيس السابق بـ ” الخيانة “

فهمي محمد(صدى):

هاجم القيادي الحوثي حسين العزي، قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي لاقى حتفه، أمس الإثنين، على أيدي ميليشيات جماعة أنصار الحوثي، وذلك في الجبهات، متهمًا إياها بالخيانة.

قال ” العزي ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، ان قوات الرئيس السابق حاصرت قواتهم في الجبهات، مضيفًا أن ما اسمها بـ ” مليشيا الغدر ” حاصرت الحوثيين وقطعت خطوط الامدادات عنهم ” .

وأشار القيادي الحوثي، إلى أن أنصار صالح نصبوا الكمائن لمن يحملون الغذاء والدواء، في ” صرواح وميدي والبيضاء ” .