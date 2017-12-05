إعلان الكويت يطالب الإعلاميين بالقيام بدور بناء لدعم مسيرة التعاون الخليجي

خالد الظفيري(صدى):

طالب، إعلان الكويت الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، الإعلاميين بتحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد الإعلان خلال ختام قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ38، اليوم، السبت، على بضرورة إدراك التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وأهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات وتحصين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال قادة دول المجلس، في ” إعلان الكويت: ” يجب مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025 وفق برامج عملية محددة ” .

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اختتم أعمال الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت،اليوم، الثلاثاء.