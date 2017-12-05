بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ينظم فعالية اليوم العالمي لذوي الاعاقة

نايف السالم(صدى):

نظم القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمة اليوم الثلاثاء الموافق 17 ربيع أول 1439هـ فعالية اليوم العالمي لذوي الاعاقة 2017 وذلك بإستضافة أكثر من 20 طفل وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الأمل للرعاية النهارية بمكة المكرمة وذلك بهدف بث السعادة والمرح في نفوس الأطفال ومشاركتهم اللعب والمرح ومحاولة دمجهم مع أفراد المجتمع .

وقد تنوعت فقرات البرنامج بين الترفيه والتعليم من خلال تنوع الأركان المشتملة على الرسم والتلوين والنقش على الأيدي واللعب المنظم والطباعة على القماش وركن اصنع بصمة وركن التسالي والحلويات وركن البيت الهوائي واللعب في الخارج ومشاركتهم وجبة الافطار

كما تم توزيع الهديا المختلفه على جميع الأطفال والمعلمات والأخصائيات المرافقات لهم.

وفي نهاية اللقاء شكرت الاخصائية الاجتماعية بمركز الأمل منسوبات مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة على كل ماقدموه راجيةً لهم الأجر والثواب.