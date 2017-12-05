بالصور.. احتفالية مدرسة اليمامة المتوسط باليوم العالمي للتطوع

نايف السالم(صدى):

دشن الدكتور عبدالله رده الحارثي مدير مكتب التعليم في شمال مكة، احتفال اليوم العالمي للتطوع في مدرسة اليمامة المتوسط.

وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الاستاذ عادل الخطابي مدير مدرسة اليمامة المتوسطة كلمة عن التطوع أثنى فيها على الشراكة بين هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة وإدارة التعليم، وتمنى انتشار ثقافة التطوع في المدارس وفي المجتمع وبعد ذلك ألقى راعي الحفل كلمة شكرا فيها قائد المدرسة وهيئة الهلال الأحمر السعودي ،على تفعيل اليوم العالمي للتطوع، وتعريف الطلاب على هذا الثقافة التي تخدم المجتمع وتقوى بنيانه.

كما ألقي مدير الاعلام والتوعية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عبدالعزيز بادومان، كلمة لخص فيها التطوع في الهيئة واعدد المتطوعين والمتطوعات والمجالات التي يشاركون فيها ودورهم الهام والفعال في الحرم المكي الشريف خلال موسم رمضان والحج، ثم سلم درع التطوع لمدير التعليم في شمال مكة.

وتم تدشين الفريق التطوعي في المدرسة وتكريم هيئة الهلال الأحمر السعودي بدروع تذكارية.