شرطة الباحة تكشف تفاصيل جريمة محافظة القرى

محمد بن شقيه(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد بأن شرطة محافظة القرى تلقت بلاغاً يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٣/١٤ هـ من أحد المواطنين يفيد عن تغيب إبنه البالغ من العمر ستة وعشرون عاما من بعد صلاة يوم الجمعة وجواله بوضع الإغلاق ولا يعلم عن مصيره وبالبحث عنه وجدت سيارته متوقفة أمام أحد المنازل التي تبعد عن البلدة التي يسكنون بها ، وبها آثار دماء .

وعلى الفور وجَّه سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء / علي بن محمد آل هادي بتكثيف البحث عن المفقود ، وشارك في مهمة البحث الجهات الأمنية المعنية ممثلة في قوة المهمات والواجبات ، والتحريات والبحث الجنائي ، ودوريات شرطة محافظة القرى وفرقة من الدفاع المدني ، وبعد عملية البحث والتمشيط لجميع المواقع القريبة من سيارة المفقود عثر عليه في إحدى المنازل المهجورة مقتولاً ومحروقا .

ومن خلال معاينة مسرح الجريمة تبن بأن عملية القتل تمت في مكان آخر ومن ثمّ تم نقل الجثة للمنزل المهجور .

ونتيجة لذلك كلّف سعادة مدير الشرطة فريق عمل من الأدلة الجنائية والتحريات والبحث الجنائي وشرطة القرى لفك طلاسم هذه الجريمة البشعة .

ومن خلال جمع المعلومات والإستدلالات والعمل على تحليلها بالطرق التقنية والفنية تم بفضل من الله سبحانه وتعالى التوصل للجاني ، والقبض عليه وإتضح بأنه في بداية العقد الثالث من العمر وتربطه صلة قرابة بالمجني عليه وبإجراء التحقيقات الأولية معه إعترف بإرتكابه لتلك الجريمة البشعة ، موضحاً بأنه قام بإستدراج المجني عليه مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٣/١٣ هـ لإحدى الأودية ، وهناك بادره بإطلاق النار عليه بواسطة (مسدس أبو محالة ) بطلقة واحدة بالرأس ، ثم قام بنقله لأحد المباني المهجورة وقام بغسل آثار الدماء التي كانت عالقة بسيارة المجني عليه وحرق الجثة بوضع كميةً من الأعشاب والمخلفات النباتية وحرقها عليه لإخفاء جريمته النكراء .

معللاً سبب إقدامه على هذا الجرم لخلاف بينه وبين الضحية ، وأراد أن يضع حداً لهذا الخلاف بالتخلص منه .

هذا وقد شكر سعادة مدير شرطة المنطقة رجال الأدلة الجنائية والتحريات والبحث الجنائ وكل الفرق المشاركة في البحث على جهودهم الموفقة لكشف غموض هذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا الأصيل .

مؤكداً في نفس السياق حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراه .

والله الهادي الى سواء السبيل ،.