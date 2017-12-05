ترامب يبلغ الملك عبدالله الثانى خطته نقل السفارة الأمريكية للقدس

عمان(صدى):

أفاد الديوان الملكي الأردني فى بيان، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أبلغ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى نيته المضى قدما فى نقل سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل إلى القدس.

وأوضح الديوان، أن ترامب اتصل هاتفيا بالعاهل الأردنى مساء الثلاثاء، وأطلعه ” على نيته بالمضى قدما فى نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس ” ، وحذر الملك من جهته ترامب من ” خطورة اتخاذ أى قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ” ، مؤكدًا ان ” القدس هى مفتاح تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم ” .

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ عباس اليوم الثلاثاء بأنه ينوى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.